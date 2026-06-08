TBMM’de yoğun görüşme trafiği
TBMM'de bu hafta Genel Kurulda alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazilerinde mülkiyet edinilmesinin engellenmesine yönelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.