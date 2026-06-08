Türkiye’nin gücü herkes tarafından görülüyor

İlim Yayma Vakfı tarafından Vefa Lisesi bahçesinde düzenlenen 20. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşması ve Vefa Yurdu Temel Atma Töreni'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, temeli atılan yurdun kapasitesinin 280 civarında olacağını aktararak, "Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans, doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı. Bundan sonraki dönemde de evli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu tür konaklama imkanlarını artırmaya hedefliyoruz.

Türkiye'nin yüzde 1'lik diliminden gelen en başarılı öğrencilerimizin beraber ders çalışabilecekleri bir kütüphane merkezimizin bu güzel mahalleye kazandırılmasını hedefliyoruz. Tabii bütün bunlar 1951'de çıkılan bu İlim Yayma misyonunu tamamlamanın ve daha ileriye götürmenin adımları. Hedefimiz bin mezunumuzdan irili ufaklı katkı almak" diye konuştu. Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi İlim Yayma camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü artık sadece Türkiye'nin içerisinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenilmektedir. Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz: Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen, her alanda Türkiye'nin sözünü en güçlü noktaya çıkarabilmek, 'Türkiye Yüzyılı' olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmektir" dedi.



YURDUN TEMELİNİ DUA İLE ATTILAR

YAPILAN konuşmaların ardından Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yurdun hayırlara vesile olması için dua yaptırdı. Duanın ardından törene katılanlar Vefa Yurdunun temeli atıldı.