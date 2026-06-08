Zafer Cumhur İttifakı’nın

Türkiye dün Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede belediye başkanlığı, yurt genelindeki 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti için yapılan ara seçimlerin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, toplam 371 bin 870 kayıtlı seçmenin bulunduğu 1164 sandıkta oy kullandı. Tokat'ın Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın, Yeşilyurt ilçesi Kuşçu beldesinde ise MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanı seçildi. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de zafer AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran'ın oldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de AK Parti adayı Mustafa Özer seçimin galibi oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde ise CHP adayı Nazım Demirkol başkan seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medyada paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: "6 beldede yapılan ara seçimlerde, partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık."