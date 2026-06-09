Ayşe öğretmen evinde ölü bulundu

Ağrı'da görev yapan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu. Ağrı'da görev yapan bir öğretmenin evinde hayatını kaybetmiş halde bulunması üzerine adli ve idari inceleme başlatıldı. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla genç öğretmenin Ağrı il merkezindeki evine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, eve girdiklerinde genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, Irmak Ayşe Koparan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Genç öğretmenin ölüm haberini alan sevenleri gözyaşına boğuldu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de genç öğretmenin şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Hem adli hem de idari süreç kapsamında yürütülen incelemeler devam ediyor.