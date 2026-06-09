Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında andı.

Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında da unutmadı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý