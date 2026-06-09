Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hain terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında da unutmadı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."
Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2026
Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak… 🇹🇷 pic.twitter.com/P3dbAO63BX
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