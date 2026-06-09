Bireysel değil aile merkezli koruma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklarla mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin güçlendirilmesine Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda bir işbirliğine imza attı. İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bağımlılıklarla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu, "Bağımlılığı yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak görüyoruz. Yeşilay ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirecek, ebeveynleri destekleyecek ve bağımlılıklarla mücadele eden bireylerin sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlayacağız" dedi.