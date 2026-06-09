Cumhur İttifakı vatandaşların güvenli limanı oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde gerçekleştirilen yerel ara seçimlerde sandık başına giden vatandaşlar, yeni belediye başkanlarını belirledi. Seçimlerin ardından Cumhur İttifakı adayları beş beldede ipi göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı. Seçimlerden zaferle ayrılan belediye başkanları, sonuçların ardından SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa'da belediye başkanı seçilen Mustafa Özer: Cumhur İttifakı'nın birlikteliği seçim başarısında önemli rol oynadı. Cumhur İttifakı belediyeciliğinin vatandaşa verdiği güven sandığa yansımıştır. Biz de bu güvene layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Altın: Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla vatandaşlarımız hak ettiği belediyeciliği sahada görecek.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Karadağ: Bugüne kadar başardığımız işler, belediye imkânlarıyla ve AK Parti'nin eser ve hizmet anlayışıyla hayata geçireceğimiz projelerin en büyük teminatıdır. Muhtarlık mührüyle başladığımız hizmet yolculuğuna şimdi çok daha güçlü projelerle devam edeceğiz. Şeffaf, adil ve çalışkan bir yönetim anlayışıyla Bağtaşı Belediyemizi bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek için gece gündüz çalışacağız.

Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'nde belediye başkanı seçilen Kemalettin Demirkıran: Başımız dik, yüzümüz ak şekilde hizmet edeceğiz. AK Parti belediyeciliği anlayışıyla halkımıza layık olduğu hizmetleri ulaştıracağız.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçimi kazanan MHP adayı Hikmet Temizel: Tokat'ta Cumhur İtifakı sandıktan zaferle çıktı. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, oy tercihi gözetmeksizin tüm hemşerilerimize eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız. Amacımız daha güçlü, daha yaşanabilir bir Kuşçu inşa etmek... SABAH vatandaşlara da seçim sonuçlarını sordu. Çiftçi Ahmet Koçak (42) "Beldelerde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarının zaferle çıkması vatandaşların bu adresi güvenli liman olarak görmesinden kaynaklanıyor. Cumhur İttifakı belediyeciliğinin güvenli liman olduğunun en net göstergesi bu sonuçlar. Son zamanlarda belediyelerdeki yolsuzluk haberleri artık vatandaşlara gına getirtti. Vatandaş hizmet istiyor. Belediyede torpilli bankamatik çalışanlar, ballı ruhsatlar, kamu parasıyla görkemli şatafatlı yaşam haberleri görmek istemiyor" dedi.