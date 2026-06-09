Dolmabahçe’de Venezuela mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, ikili ilişkilerle küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, ülkemizin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlılık vurgusu yaptı. Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.

GENİŞ KATILIMLI HEYET

İstanbul'daki görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.