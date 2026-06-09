CHP’li Görkem Duman yolsuzluktan tutuklandı! CHP’nin başkan vekili adayları liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi

Buca Belediye Başkan Vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Kritik oylama öncesinde siyaset kulisleri iyice hareketlenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu'nun seçime yönelik üç isim üzerinde durduğu siyaset kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İddialara göre CHP'nin masasındaki olası adaylar; Uğur Aydın, Mesut Karaboğa ve Ulaş Koç olarak öne çıkıyor. Ancak bu üç ismin kamuoyundaki yansımaları, şeffaflık ve liyakat ekseninde çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Uğur Aydın

TİCARİ GEÇMİŞ VE İHALE TARTIŞMALARI

Adaylar arasında ismi geçen Avukat Uğur Aydın'ın, eski Belediye Başkanı Levent Piriştina döneminde belediyeden çok sayıda ihale alan ve ardından inşaat sektöründe büyüyen babası Ekrem Aydın'ın faaliyetlerinde aktif rol oynadığı ifade ediliyor. Geçmişteki bu ticari ilişkilerin gölgesinde, Aydın'ın başkan vekilliği adaylığının gündeme gelmesi kamuoyunda şeffaflık ve etik ilkeler açısından soru işaretlerine yol açıyor. Buca seçmeninin, ilçenin geleceğinin kişisel ilişkiler ve ticari geçmişler yerine halkın çıkarlarını önceleyen bir anlayışla yönetilmesini beklediği belirtiliyor.

Mesut Karaboğa

MECLİS ÜYELİĞİ VE GÖREV TANIMI SORU İŞARETLERİ YARATTI

Bir diğer olası aday Mesut Karaboğa'nın durumu ise hem hukuki hem de etik boyutuyla mercek altına alınıyor. Halen aktif olarak itfaiye eri görevini sürdürürken aynı zamanda belediye meclis üyeliği yapması, kamuoyunda en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Hakkında uzun süredir çeşitli iddialar ve eleştiriler bulunan bir ismin kentin yönetimine talip olması, Buca gibi İzmir'in en büyük ilçelerinden birinde liyakat ve güven esaslı yönetim tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.

Görkem Duman

İMAR SÜREÇLERİ VE MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üçüncü aday Ulaş Koç'un ismi ise son dönemde kent genelinde yaşanan imar ve müteahhitlik operasyonlarıyla birlikte anılıyor. Geçmişteki bu hassas süreçlerin hafızalardaki tazeliğini koruması, Koç'un adaylık ihtimalini tartışmaya açık bir konuma getiriyor.

12 Haziran'daki oylama öncesinde Bucalılar, şeffaf ve güven veren bir yönetim profili talebini yinelerken, CHP grubunun sandığa hangi isimle gideceği merakla bekleniyor.

Ulaş Koç