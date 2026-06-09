İç hukukta çözüm güçlendi, AİHM başvuruları azaldı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adana'da düzenlenen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği–Avrupa Konseyi Ortak Projesi" kapanış töreni ve Adana Bölge Toplantısı'nda bireysel başvuru sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'ne toplam 739 bin 417 başvuru yapıldığını, bunlardan 637 bin 274'ünün sonuçlandırıldığını ve yaklaşık yüzde 86'sının karara bağlandığını söyledi. Derdest dosya sayısının 102 bin 143 olduğu açıklandı. Özkaya, bireysel başvurunun temel hakların ulusal düzeyde korunmasını güçlendirdiğini, birçok uyuşmazlığın iç hukukta çözüldüğünü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruların azaldığını ifade etti.