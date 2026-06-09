İletişim Başkanı Duran, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Burhanettin Duran, yayımladığı mesajda:

"Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9'uncu yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum. Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.