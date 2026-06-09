İletişim Başkanı Duran, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütünün saldırısı sonucu 2017 yılında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı. İletişim Başkanı Duran, paylaşımında "Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9'uncu yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Burhanettin Duran, yayımladığı mesajda:
"Henüz ömrünün baharında, göz aydınlığımız olan çocuklarımıza rehber olmak için görev yapan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hain terör saldırısında şehit edilişinin 9'uncu yılında rahmetle ve duayla yad ediyorum. Aybüke Öğretmen'in aziz hatırası, eğitim aşkı ve vatan sevgisi gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.