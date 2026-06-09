Bilal Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Renklensin Yaz Okulumuz" projesinin Sakarya lansmanı, Aziz Duran Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şarkılar, ilahiler ve çeşitli gösterilerle başlayan programa öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.





Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci yaptı. Deveci, yaz okullarının çocukların ve gençlerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek projeye destek verenlere teşekkür etti.



ALEMDAR: "BUGÜN SİZİN GÜNÜNÜZ"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gençlik projelerine öncelik verdiklerini ifade eden Alemdar, "Bugün sizin gününüz, burası sizin yeriniz. Bundan sonraki süreçte inşallah gençliğimize Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ve Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını başlatacak çalışmaları sizlerle beraber yapacağız. Sizler için spor alanlarında, bilim alanlarında, eğitim alanında her türlü çalışmayı sizlerin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah her zaman beraber olacağız" dedi.





Yaz okullarının çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Alemdar, "Yaz etkinliklerimizin ve yaz okullarımızın sizin için dolu dolu, verimli, hem eğlenceli hem de öğretici olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alemdar, "Şehrimizi şereflendiren, Sakarya'mızda Türkiye'nin her tarafına örnek olacak bir etkinliğin yapılmasında bize tensipleriyle destek olan çok değerli İstişare Kurulu Başkanımıza, TÜGVA Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve katılan tüm protokolümüze şükranlarımı sunuyorum. Ancak burada asıl değerli ve kıymetli olan sizlersiniz. Sizleri çok seviyoruz" diye konuştu.



BEŞİNCİ: "BU GENÇLİK TÜRKİYE YÜZYILI'NA DAMGA VURACAK"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de konuşmasında gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirtti. Sakaryalı gençlerin enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşinci, "Bugün bu salonda yükselen ses, sadece bir başlangıcın değil, büyük bir yürüyüşün sesidir. İnanıyorum ki bu gençlik; bilimiyle, ahlakıyla, azmiyle Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracaktır. Bu salondaki her bir kardeşimiz, geleceğin mühendisleri, Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları olmaya adaydır. Bizler onlara güveniyoruz, onların her zaman yanındayız" dedi.



Yaz okullarının önemine değinen Beşinci, "Bizim amacımız, sadece bugünü kurtarmak değil, güçlü bir geleceği inşa etmektir. Sakarya'da bu meşaleyi yakan, bu güzel organizasyonda emeği geçen başta İl Temsilcimiz ve ekibi olmak üzere, evlatlarını bizlere emanet eden tüm kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaz okulumuz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.





BİLAL ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BÜYÜK HEDEFLER ÇAĞRISI

Programda konuşan Bilal Erdoğan ise öğrencilere yaz aylarını verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirten Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz" dedi. Yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olmadığını ifade eden Erdoğan, "Sizler okullarınızda başarılı olacak, hayatınızda güzel işler başaracak ve ülkemizin geleceğine yön vereceksiniz" diye konuştu. Gençlere büyük hayaller kurmaları çağrısında bulunan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı demek; çok çalışmak, dürüst olmak, güvenilir olmak ve her alanda iddialı hedefler ortaya koymak demektir. Bilimde, sporda, sanatta ve iş dünyasında en iyisini hedeflemeliyiz. Eğer biz güçlü olmazsak, onları koruyacak başka bir güç yok. TÜGVA, her zaman sizin yanınızda olacaktır." ifadelerini kullandı. Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum insanların Türkiye'den beklentileri bulunduğunu belirten Erdoğan, güçlü bir Türkiye'nin iyi yetişmiş nesillerle mümkün olacağını söyledi.



VALİ DOĞAN: "ÇOCUKLARIMIZ YARININ UMUDUDUR"

Programın son konuşmasını yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise çocuklara ve gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Doğan, "Çocuklarına ve gençlerine yatırım yapan toplumlar, aslında kendi yarınlarını inşa ederler. Bir milletin geleceği, çocukların gözlerindeki ışıkta, gençlerin yüreklerindeki idealde saklıdır" dedi. TÜGVA'nın gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunduğunu belirten Doğan, yaz okullarının çocukların tatil dönemlerini verimli değerlendirmelerine imkan sağladığını ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çeken Doğan, "Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hedefimiz; bilgiyi hikmetle buluşturan, teknolojiyi üreten, dünyayı okuyabilen, köklerinden güç alan ve geleceğe yön verebilen bir gençlik yetiştirmektir" diye konuştu.



Gençlere seslenen Doğan, "Sizler sadece bugünün neşesi değil, yarının umudu ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Merak edin, öğrenin, okuyun, araştırın. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı. Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona ererken, Aziz Duran Parkı'ndaki etkinliklerin gün boyunca çeşitli aktivitelerle devam edeceği bildirildi.





DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI ALTERNATİF

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, yaz okullarının eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu ve dijital bağımlılıkla mücadelede önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Erdoğan, "Bu yaz mevsiminde çocuklarımızın vakitlerini boş geçirmek yerine; hem eğlendikleri, hem arkadaşlıklarını pekiştirdikleri, hem de çeşitli konularda geri kaldıkları yerler varsa buraları telafi edebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Çocuklarımız sporda, sanatta veya yeni eğitim dönemine hazırlıkta eksikliklerini giderme fırsatı buluyorlar" dedi.



Projeyle çocuklara dijital dünyanın dışında alternatif alanlar oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Tamamen çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabilecekleri saatler oluşturuyoruz. Zaten en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Çocuklarımıza faydalı, eğlenceli alternatifler sunmak. Dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller; yeter ki biz onlara erken yaşta bu disiplini ve alternatifleri sağlayabilelim" ifadelerini kullandı.



YARIM MİLYON ÖĞRENCİ HEDEFLENİYOR

TÜGVA yaz okullarına tüm öğrencileri davet eden Bilal Erdoğan, Türkiye genelinde bu yıl yaklaşık 500 bin ortaokul öğrencisinin yaz okulu programlarına katılmasının hedeflendiğini açıkladı.