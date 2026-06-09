Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon kişi katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın katılımıyla, Sıfır Atık Festivali'nin çıktılarını değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu boyunca yürütülen çalışmalar, elde edilen kazanımlar, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan işbirliği fırsatları ile Türkiye'nin sıfır atık ve sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

BİR MİLYONDAN FAZLA

Ağırbaş, konuşmasında şunları söyledi: "Dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. 183 ülkeden 5 binin üzerinde insan katıldı. 183 ülkenin imzasının olduğu İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı. Foruma gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Konserler dahil 1 milyondan fazla kişi katıldı. İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapma konusunda kararlıyız. Bizlere liderlik eden Sayın Emine Erdoğan'a ve bütün süreçlerde bize liderlik eden Sayın Valimiz Davut Gül'e şükranlarımı arz ediyorum." Vali Gül ise şu ifadeleri kullandı: "Sıfır Atık Haftası'nda 1500'ün üzerinde etkinlik yapıldı. Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan bu hareket tüm dünyada ses getirdi. İnşallah daha da çok ses getirecek. Hemşerilerimizin festivali adeta bir bayram yerine çevirerek dört gün boyunca doldurduğuna şahit olduk. Bu festival yediden yetmişe ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Rabbim bizi mahcup etmedi. Allah'a şükrediyorum."