Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bölgemizin kalbine hançerler saplanıyor. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir, emperyal hesaplar vardır. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, dışarıdan dayatılan statülere maruz kalmamaktadır. Türk milleti köşeye sıkıştırılamaz.

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