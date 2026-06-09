Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bölgemizin kalbine hançerler saplanıyor. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir, emperyal hesaplar vardır. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, dışarıdan dayatılan statülere maruz kalmamaktadır. Türk milleti köşeye sıkıştırılamaz.

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