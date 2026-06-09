Taşımalı hezimet! 3 bin kişi miting yaptı, 378 oy çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı günden bu yana yurdun dört bir yanında taşımalı mitingler düzenleyen Özgür Özel ve kurmayları, 3 ildeki ara seçimler çerçevesinde cuma ve cumartesi günü bir dizi benzer organizasyonlara imza attı. Özgür Özel'in il ziyaretlerinde en dikkat çekici noktalardan biri de Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa beldesi oldu. Özel'in konuşma yapacağı meydanda Nevşehir merkezden otobüslerle getirilen 3 bin kişi vardı. Buna karşın 1 gün sonra yapılan belde seçiminde sandıktan CHP için büyük bir hezimet çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Pazar günkü seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer 876 oyla belde belediye başkanlığına seçildi. CHP adayı Ömer Boz ise 378 oyda kaldı. Saadet Partisi adayı Doğan Ak 259, Anahtar Parti adayı Metin Akyol ise 118 oy aldı.