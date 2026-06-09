Yeni anayasa Türkiye için bir zarurettir

TBMM tarafından Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen "Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa" başlıklı Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de gelinen noktada milletten başka kurucu irade olmadığını söyledi. Yeni anayasa konusunda konuşan Kurtulmuş, yeni anayasanın siyasi tercih veya fantezi değil zaruret olduğunu söyledi. Programda konuşan Başkan Kurtulmuş, "Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Anayasa, millet ve devlet arasındaki herkesin kabul ettiği bir toplum sözleşmesidir. Bunun dayatılan bir sözleşme değil, içselleştirilmiş bir sözleşme haline gelmesi, özellikle bu kadar yoğun tartışmaların, bu kadar yoğun altüst oluşların yaşandığı bir dönemde Türkiye için bir zarurettir. Bir siyasi tercih ya da bir fantezi değil, Türkiye için bir zarurettir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN...

Türkiye'nin yeni anayasa ile birlikte Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM meclis içtüzüğünün de değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bütün bunları Türkiye'nin geleceği için ve Türkiye demokrasisinin tahkim edilmesi için ele almak ve sonuçları en iyi şekilde almak durumundayız" dedi.