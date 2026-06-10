Anavatan Partisi Büyük Merkez Kongresi için iptal kararı

Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ'ın, kongrenin yeniden yapılması istemiyle 21 Mayıs 2025 tarihinde Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davaya ilişkin gerekçeli açıklandı. Gerekçeli kararda, genel başkanlık seçimi ile İstanbul delegelerinin oy kullanma işlemlerinde mevzuata ve parti kurallarına aykırı uygulamaların bulunduğu belirtildi. Kararda, Anavatan Partisi Tüzüğü'nün 16. maddesinin 3. fıkrasına dikkat çekilerek, genel başkan adaylığı için büyük kongre delegelerinin en az yüzde 15'inin noter onaylı ya da divan başkanlığı denetiminde yazılı teklifte bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi. Davalı partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve YSK ile yapılan resmi yazışmalara rağmen, kongrede 171 oy alarak genel başkan seçilen İbrahim Çelebi'nin adaylığı için gerekli önergeye ilişkin herhangi bir belge sunamadığı ifade edilen kararda, tüzükte öngörülen şartlar yerine getirilmeden genel başkan adaylığının kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

TESCİL EDİLMEMİŞ İSİMLERE YER VERİLMİŞ

Gerekçeli kararda, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği il kongresine ilişkin evrakların İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Dernekler Masasına teslim edilmediği belirtildi. Bu nedenle kongrede belirlenen yeni delegelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına işlenmediği ve resmi olarak tescil edilmediği ifade edildi. Buna karşın genel merkez tarafından ilçe seçim kuruluna ve YSK'ya sunulan delege listelerinde tescil edilmemiş isimlere yer verildiği belirtildi. Tescilli kayıtlarla örtüşmeyen bu kişilerden 59'unun büyük kongrede oy kullandığının tespit edildiği ifade edilen gerekçede, söz konusu uygulamanın 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

KAYYUM TALEBİNE RED

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin Büyük Genel Merkez Kongresi'nin mevzuat ve parti tüzüğünde öngörülen usullere aykırı şekilde gerçekleştirildiği gerekçesiyle iptaline hükmetti. Mahkeme, davacıların partinin 45 gün içinde yeni kongreye götürülmesi amacıyla kayyum atanması talebini ise kabul etmedi. Kararda ayrıca, verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ifade edildi.