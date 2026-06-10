Ara seçimle erken seçim tezi çöktü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı ara seçimine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. 5 beldede aday çıkardıklarını, 1 beldede ise MHP adayını desteklediklerini belirten Yavuz, bu bölgelere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.
ÖZEL NE SÖYLEYECEK? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in belde seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini anımsatan Yavuz, "Gördük ki bu seçimler Özgür Özel'in 'erken seçimin provası olacak' tezini tamamen yok etti, çürüttü, attı. Rakamlara baktığımızda Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı, o çöktü. Ama bundan sonra ne söyleyecek onu da merak ediyorum" diye konuştu. Muhalefetin zaman zaman anketlerden bahsettiğini ve AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğunu aktaran Yavuz, "AK Parti'nin bugünkü anketlerde görünen hali, son genel seçimlerdeki yani 2023 seçimlerindeki halinden aşağıda değil, bilakis daha yukarıdadır" sözlerini sarf etti.
SONUÇLAR ORTADA: Yavuz, 2024 İl Genel Meclisi oyları istatistiklerine göre, AK Parti'nin bu beldelerdeki oy oranlarını çok yükselttiğini vurgulayarak, bunun birlik içinde yürütülen çalışmaların neticesi olduğunu, milletin Başkan Erdoğan'a teveccühündeki artışı gösterdiğini dile getirdi. Yavuz, Özel'in her yerde miting düzenlemesine ve 'bindirilmiş' kuvvetlerle algı çalışması yapmasına rağmen bu sonuçların ortaya çıktığını söyledi.
ÖZEL NE SÖYLEYECEK? CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in belde seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini anımsatan Yavuz, "Gördük ki bu seçimler Özgür Özel'in 'erken seçimin provası olacak' tezini tamamen yok etti, çürüttü, attı. Rakamlara baktığımızda Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı, o çöktü. Ama bundan sonra ne söyleyecek onu da merak ediyorum" diye konuştu. Muhalefetin zaman zaman anketlerden bahsettiğini ve AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğunu aktaran Yavuz, "AK Parti'nin bugünkü anketlerde görünen hali, son genel seçimlerdeki yani 2023 seçimlerindeki halinden aşağıda değil, bilakis daha yukarıdadır" sözlerini sarf etti.
SONUÇLAR ORTADA: Yavuz, 2024 İl Genel Meclisi oyları istatistiklerine göre, AK Parti'nin bu beldelerdeki oy oranlarını çok yükselttiğini vurgulayarak, bunun birlik içinde yürütülen çalışmaların neticesi olduğunu, milletin Başkan Erdoğan'a teveccühündeki artışı gösterdiğini dile getirdi. Yavuz, Özel'in her yerde miting düzenlemesine ve 'bindirilmiş' kuvvetlerle algı çalışması yapmasına rağmen bu sonuçların ortaya çıktığını söyledi.