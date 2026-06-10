Atamalar sonrası Bakan Gürlek’ten 3 isme tebrik mesajı: “Yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum”

Yargı teşkilatında görev yapacak yeni hâkim ve cumhuriyet savcılarının ilk görev yerleri resmen açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından hazırlanan atama kararı, 10 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. HSK tarafından 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen atamalar kapsamında çok sayıda hâkim ve cumhuriyet savcısı adayı Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde görevlendirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan yüksek yargı atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yargıtay üyeliğine seçilen Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine seçilen Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliklerine seçilen Sayın Gülten Hatipoğlu ve Sayın Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Yeni görevlerinin kendileri, yüksek yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum."