Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9'uncu yılında memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törene katılan protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı. Programda konuşan baba Sadık Yalçın, başta kızı Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. İlçe Kaymakamı Furkan Duman da konuşmasında Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle andıklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN UNUTMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit edilen Aybüke öğretmeni sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla andı. Erdoğan, "Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" dedi.