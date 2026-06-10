Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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