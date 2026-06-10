Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic ile bir araya geldi.

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