Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü
AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic ile bir araya geldi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #HAKAN FİDAN

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