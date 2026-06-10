Bakan Gürlek: Bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Gürlek, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini vurgulayarak, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) belirlediği kriterler var. Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu. Ama biz artık HSK'ya bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa hakimden kaynaklanan, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak" şeklinde konuştu.

"HEDEF SÜRE KOYDUK"

Hedef süreyi, Bölge Adliye Mahkemelerine de koyduklarını belirten Bakan Gürlek, "Bölge Adliye Mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge Adliye Mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili o daire başkanıyla ilgili ya da heyetle ilgili gereğini yapacağız" dedi.

"DAVALAR GEREKSİZ BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ NEDENİYLE UZUYOR"

Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını aktardı. Davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığına dikkat çeken Akın Gürlek, 12'nci Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Bakan Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

"İSTİŞARE TOPLANTILARI ÇOK FAYDALI OLUYOR"

Bakan Gürlek, bölge milletvekilleri ile yapılan istişare toplantılarının çok faydalı olduğunu belirterek, "Özellikle sizin bölgenin temsilcisi olmanız, sahadaki gözlemleriniz, oradaki bizim görev yapan arkadaşlarla irtibatlarınız daha sonra da bize bunları aktarmanız çok faydalı oluyor" şeklinde sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör