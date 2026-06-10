Başkan Erdoğan’dan İzmirlilere müjde

İzmir Karşıyaka Spor Kulübü'ne gönül vermiş binlerce kişinin beklediği müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan Karşıyaka Stadı'nın yapımı için Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi kapsamında gerekli olan izni verdi. AK Partili Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesine gerekli izinlerin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini açıkladı. Karar Karşıyaka cephesinde büyük sevinçle karşılandı. İZBB Başkanı Cemil Tugay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

MÜJDEYİ YILDIZ VERDİ

Müjdeli haberi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız verdi. Yıldız belediye meclis toplantısında Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi için gerekli iznin verildiğini duyurdu. AK Partili Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ile Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekli olan izin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ben ilgili yazıyı genel sekreterliğe ilettim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

KARŞIYAKALILAR İÇİN MİLAT

AK Partili Adem Öztürk ise, "Karşıyakalılar için bugün bir milat. Tasarruf tedbirlerine takılmaması konusunda bir yazı ilettiniz. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Büyükşehir'e izin verilmesi yönünde bir yazı geldi. Geçmişi kenara bırakıyoruz. Biz Karşıyaka olarak stadımızı istiyoruz. Karşıyakalıların gözü aydın. Bizim sizden isteğimiz bir an önce proje ve yapım süreçlerini başlatmanız" dedi.

TUGAY'DAN TEŞEKKÜR

İZBB Başkanı Cemil Tugay da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Kasapoğlu'na yürekten teşekkür ederim. En son kendisini aradım, cevaplar gelmiyor diye. Bu gelişmeler zannediyorum onun müdahalesi ile oldu. Cumhurbaşkanlığımıza bize genelge gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bakanlığa verdikleri onlar için de teşekkür ediyorum."