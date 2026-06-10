CHP’li Ağbaba’nın şoföründen yeni itiraflar: Rüşvet mesajlarını silmemi istedi

Geçtiğimiz ay tutuklanan CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı savcılığı verdiği ek ifadesinde yeni itiraflarda bulundu. Resmi olarak İBB kadrosunda görünmesine rağmen yıllarca Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesine şoförlük yaptığını belirten Cumalı; iş insanı Turgut Koç'un tutuklanmasının ardından Ağbaba'nın kendisine mesajları sil talimatı verdiğini anlattı.

Soruşturma kapsamında geçen ay tutuklanan Ağbaba'nın 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı, 100 bin dolarlık para trafiği ve eksik çıkan 5 bin 200 dolar yüzünden ortaya çıkan gerginlikle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 8 Haziran'da ek ifade veren Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen iş insanı Turgut Koç tarafından 2015'te belediyelerden ihale alıp para kazanmak amacıyla adına paravan bir şirket kurulduğunu anlattı. Koç'un şirket üzerinden belediyelerden ihale aldığını belirten Cumalı, Özel ve Ağbaba'ya yakın olan Koç'un tutuklamasının ardından Ağbaba'nın kendisini aradığına değindi. Cumalı, Ağbaba'nın 12 Mayıs'ta Whatsapp üzerinden attığı mesajda, para trafiğine ilişkin telefon yazışmalarını silmesi talimatını verdiğini anlattı. Ancak Cumalı, bu talimata uymayarak mesajları silmediğini ve savcılıkla paylaştığını ifade etti.