HSK kura sonuçlarını açıkladı: Hâkim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu

Yargı teşkilatında görev yapacak yeni hâkim ve cumhuriyet savcılarının ilk görev yerleri resmen açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından hazırlanan atama kararı, 10 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. HSK tarafından 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen atamalar kapsamında çok sayıda hâkim ve cumhuriyet savcısı adayı Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde görevlendirildi.

İLK GÖREV YERLERİ AÇIKLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan listeye göre;

Cumhuriyet Savcısı Adayı Harun Akçilgin, Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Semih Arslan, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Muhammed Tayyib Aydın, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Mert Çetin, Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı'na,

Hâkim Adayı Furkan Katırcı, Bahçesaray Hâkimliği'ne,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Musa Kubilay Kınacı, Şiran Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Mahir Tuncel, Başkale Cumhuriyet Savcılığı'na,

Hâkim Adayı Gülizar Akgündüz, Hatay Hâkimliği'ne,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Samet Bayraktar, Aybastı Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Bedirhan Çakır, Alucra Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Tuğçe Dinç, Hınıs Cumhuriyet Savcılığı'na,

Hâkim Adayı Abdullah Özkur, Gölhisar Hâkimliği'ne,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Emre Pınar, Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Serhat Sunca, Kadirli Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

YENİ HÂKİM VE SAVCILAR GÖREVE BAŞLAYACAK

Atama kararının yayımlanmasıyla birlikte meslek öncesi eğitim ve staj süreçlerini tamamlayan adaylar, görev yerlerinde yargı hizmeti vermeye başlayacak. HSK tarafından gerçekleştirilen kura sistemiyle belirlenen görev yerleri, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki günlerde yeni hâkim ve savcıların görev yaptıkları adliyelerde mesailerine başlamaları bekleniyor.