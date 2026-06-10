Kirli olanların işine son vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe oluşturan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve destekçileri, grup toplantısını TBMM'de yapma ısrarını sürdü. Partide dün ilk kez iki ayrı grup toplantısı yapıldı. Özel grup toplantısını TBMM'de yaparken, Kılıçdaroğlu ise yaşanan gerilim nedeniyle TBMM'ye gitmek yerine grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yaptı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla genel merkez doldu taştı. Özgür Özel'in TBMM'deki konuşması biter bitmez kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Ben isterdim ki bu toplantıyı Meclis'te yapalım. Ama gerilim yaratıldı" dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

PAVYONDA PAZARLIK

CHP kurultaylarında parapul olmaz, çıkar olmaz. Arınacağız. Kirlikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.

CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. 'Niye böyle konuşuyorsun?' diyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik. CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. 'Ben sana para vereyim, sen bana oy ver.' Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez.

Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar, bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır. Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim. Kimseye kötü gözle bakmadım. Bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Dış ve iç dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı, yurtdışına gidip 'Bize niye yardım etmiyorsunuz?' diyemez.

İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Dış dünyada büyük değişimler var. Dünya değişiyor, Ortadoğu değişiyor. Peki CHP dış politikada ne söylüyor? Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa, kimler savunacak?

Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyonlar da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

CHP'nin ahlaki değerleri bugüne kadar asla tartışılmamıştı. CHP vesayet kabul etmez. CHP, vesayet altında görev yapmaz. Genel başkan düzeyinde kimse gidip, talimat alıp, onu meydanlarda dillendiremez. Ahlaki değerlerimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara 'güle güle' diyeceğiz.

'AHLAKLI KURULTAY YAPACAĞIZ'

Benim bir koltuk derdim yok. Köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Kurultayı toplayacağım, kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayları kullanmayacak. Dolarlar havaya savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım.

"FETÖ'CÜ ÖZGÜR İŞBİRLİKÇİ EKREM" SLOGANLARI

Kılıçdaroğlu'nun dünkü basın açıklamasına dönüşen grup toplantısına yoğun ilgi gösteren CHP'liler, saatler boyu parti binasını "FETÖ'cülere ihraç", "FETÖ'cü Özgür, işbirlikçi Ekrem", "Hırsız Veli", "Zıpzıp Ali Mahir" gibi ağır sloganlarla inletti. Bazı partililer salona girerken Özgür Özel'in portresini yumrukladı.

MYK'DA BUGÜN İHRAÇ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP MYK'nın kritik bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Dün yaşanan tarihi krizin değerlendirileceği toplantıda, Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik disiplin sürecinin ele alınabileceği iddia ediliyor. CHP'de perşembe günü de yeni dönemin ilk PM toplantısı gerçekleştirilecek.