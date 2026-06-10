Korsan miting yaptı, halkı kışkırttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki liderlik çekişmesi TBMM'ye taşındı. CHP grubunda kimin konuşacağı tartışmalarında taraflar Meclis'e çıkarma yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları, sabahın erken saatlerinde ziyaretçilerin giriş yaptığı Dikmen Kapısı'nın önünde toplanmaya başladı. "Hain Kemal" sloganlarına karşı Kılıçdaroğlu taraftarları "Kamyoncu Özgür" ve "Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri" sloganları attı. Kitleler bir ara karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. Manipüle ettiği binlerce insanı Meclis kapısına yığan Özel ve ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sağduyu duvarına çarptı. Kurtulmuş, güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı getirip "olay çıkaracak kitleleri" Meclis'e almadı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne almasından sonra ortam yatışsa da Meclis önündeki Özel taraftarları içeri girmek için bekledi. Ancak izin çıkmayınca bu kez Özel, Dikmen Kapısı'nın önüne çıkarak "korsan miting" yaptı. Özel'in, "'1000 kişi getirir grup toplantısı yaparım, 1000 kişiden meşruiyet devşiririm' derseniz; o bin kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar" dedi. Özel, CHP grup salonunda grup konuşmasında özeleştiri yapmak yerine yine İmamoğlu'na sahip çıkmayı tercih etti. Özel, konuşmasında halkı kışkırtmaya devam ederek, "Ama devleti milletin karşısına koyarsanız, millet o devleti önce yener, sonra yeniden demokratik devletini inşa eder" diye konuştu.