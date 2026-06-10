Bakan Gürlek’ten katil Netanyahu’ya sert tepki: Sözleri yok hükmünde

Bakan Gürlek paylaşımında, "Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanında mahkum olmuş Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu'nun, insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN DAVASINI SAVUNDUĞUNU VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını ve mazlumların hukukunu uluslararası platformlarda güçlü şekilde savunduğunu belirten Gürlek, Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalanların tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını ifade etti.

"HESAP VERECEKLER" MESAJI

Netanyahu ve beraberindekilerin işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde vereceğini kaydeden Gürlek, Türkiye'nin hukuk, adalet ve insanlık adına güçlü duruşunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör