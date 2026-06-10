Özel’e düşen aklıselimle hareket etmektir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının önemli bir bölümünü CHP'ye ayırırken, Manisa Milletvekili Özgür Özel'e çağrı yaparak şunları söyledi:

İBRETLİK TABLO: CHP'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülüyor. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin alametlerinden. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkâr cümlelerin gölgesinde kalması, idari iflasın vesikası.

CHP'DE VAHİM MANZARA VAR: Meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değil. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü koruyor.

CHP'DE İKİ AYRI MEŞRUİYET İDDİASI MEVCUT: CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası; muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızda. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı, toparlanma isteğiyle buluşuyor. Diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi gündemin üzerine ağır sis misali çöküyor. CHP'ye ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmek. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalı. CHP, kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemeli. CHP'nin önünde iki yol var. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacak.

BUHRAN AYAN BEYAN ORTADA: Özel'e tavsiyemiz açık. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmeli.

ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI: Terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhı. Yıllarca "milli beka" sözümüzle akıllarınca eğlendiler. Devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler. Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Nitekim zaman bizi haklı çıkardı. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecek.

YÜZÜK VE ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin partisinin grup top-toplantısında taktığı yüzük ve rozet lantısında dikkat çekti. İkisinde de, Sultan Alparslan'a atfedilen "Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin ola-olacak" sözü yer aldı. Yüzüğün yan cak" kısımlarında ise Selçuku kartal sembolünün kanat formu, mıhla-mıhlama tekniğiyle uygulandı.

İLK KEZ DİNLETİLDİ

Toplantı öncesi Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım için hazırlanan "Arkanızdayız" adlı marş dinlendi. Bahçeli, "Türk milli takımının ABD'de Dünya Kupası'na katılması dolayısıyla bazı çevreler marş çalışmalarına yönelmişti. Geçmişte söylenen eserlerin tekrar edilmesi düşünülüyordu. Ancak bu dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek sanatçılarımızdan yeni bir marş hazırlamalarını istedim" ifadelerini kullandı.