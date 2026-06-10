Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan küresel liderliğe...

Türkiye'nin savunma sanayii alanında yazdığı başarı hikâyesi dünya medyasında haber olmaya devam ediyor. İngiliz Reuters haber ajansı Türkiye'nin savunma alanında dünyadaki hızlı yükselişine dair analiz yayınladı. Türkiye'nin geçmişte silah üretimi noktasında yabancı ülkelere bağımlı olduğuna ancak günümüzde ise pazarın liderleri arasına girdiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teçhizatların en az 40 ülkeye satıldığına dikkat çekildi. Baykar, TUSAŞ ve ASELSAN gibi firmaların öncülüğünde sektörün hızla büyüyen bir ihracat hacmine sahip olduğuna vurgu yapılarak "Türkiye, artık savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncu" denildi.

NATO ZİRVESİ VİTRİN OLACAK

Reuters'ın analizine göre birçok ülkenin Türk firmalarının geliştirdiği silahlara bu denli rağbet göstermesinin arkasında ürünlerin kaliteli, maliyeti hesaplı, vaktinde teslim edilen ve emsallerine göre çok daha kolay uygulanabilir olması yatıyor. Haberde Ankara'da gelecek ay yapılacak NATO liderler zirvesine de atıf yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirvede hazır bulunacağına dikkat çekilen haberde "Türk savunma sanayii ürünleri kuşkusuz bu zirvede vitrinde olacak" denildi.