Sınav kumpasçısı avukatlara AYM’den ret

Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı 2012 sorularını önceden temin ettikleri gerekçesiyle ceza alan Zaman Gazetesi'nin eski avukatı ve yazı işleri müdürü Ali Odabaşı ve FETÖ/PDY çatı davası sanıklarıyla bağlantıları bulunan Ahmet Kahrıman'ın hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptıkları başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Başsavcılık tarafından Odabaşı ve Kahrıman hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı. Savcılık mütalaasında, sanıkların sınav sorularını önceden temin ettiklerine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ahmet Kahrıman'ın FETÖ/PDY çatı davası sanıklarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken söz konusu şaibeli sınavda en yüksek puanı alan ilk iki kişinin Ahmet Kahrıman ile eşi A.N.K. olduğu ortaya çıktı.

AYM'DEN İHLAL KARARI ÇIKMADI

Mahkeme, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. İstinaf ve Yargıtay süreçlerinde de kararların onanmasının ardından iki sanık Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, mahkûmiyet kararlarında anayasal ihlal bulunmadığına karar verdi.