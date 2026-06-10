Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Soykırımcı hükümetinin Başbakanı ve üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet haline getirdiler, Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar, hezeyanlarda bulunuyorlar. Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. Soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.

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