Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.
Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
Soykırımcı hükümetinin Başbakanı ve üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet haline getirdiler, Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar, hezeyanlarda bulunuyorlar. Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. Soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
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