SON DAKİKA | CHP'de 9 isim disipline sevk edildi! Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da ihracı isteniyor

Son dakika haberleri... CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantıda; dün grup toplantısı öncesinde yaşanan gerilim ve bir grup partilinin ihraçlarına yönelik talepler görüşüldü.

"9 ARKADAŞIMIZ KESİN İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ"

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile sevk edilmiş bulunuyor" dedi.

İşte CHP'de ihracı istenen isimler:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

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