Türkiye gençlerin omzunda yükselecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Renklensin Yaz Okulumuz" projesinin lansmanı Sakarya'da gerçekleştirildi. Şarkılar, ilahiler ve çeşitli gösterilerle başlayan programa öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

GELECEK GENÇLERİN OMUZLARINDA

Programda konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek "Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz" dedi. Erdoğan, "Siz okullarınızda başarılı olacak, hayatınızda güzel işler başaracak ve ülkemizin geleceğine yön vereceksiniz. Türkiye Yüzyılı demek; çok çalışmak, dürüst olmak, güvenilir olmak ve her alanda iddialı hedefler ortaya koymak demektir. Bilimde, sporda, sanatta ve iş dünyasında en iyisini hedeflemeliyiz. Eğer biz güçlü olmazsak, onları koruyacak başka bir güç yok. TÜGVA, her zaman sizin yanınızda olacaktır. Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum insanların Türkiye'den beklentileri var. Güçlü bir Türkiye, iyi yetişmiş nesillerle mümkün olacak" dedi. Yaz okullarının eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu ve dijital bağımlılıkla mücadelede önemli bir işlev gördüğünü söyleyen Erdoğan, bu yıl yaklaşık 500 bin ortaokul öğrencisinin yaz okulu programlarına katılmasının hedeflendiğini açıkladı.

GENÇLER, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirterek "İnanıyorum ki bu gençlik; bilimiyle, ahlakıyla, azmiyle Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracaktır. Bu salondaki bir kardeşimiz, geleceğin mühendisleri, Aziz Sancarları, Selçuk Bayraktarları olmaya adaydır. Bizler onlara güveniyoruz, her zaman yanındayız. Bizim amacımız, sadece bugünü kurtarmak değil, güçlü bir geleceği inşa etmektir" dedi.