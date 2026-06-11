Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, "Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Edirne’de bölge idare mahkemesi kuruldu
AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, mahkemelerdeki iş yükünü göz önünde bulundurarak yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulmasına karar verildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şunları kaydetti:

"Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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