Bakan Göktaş'tan Aile Yılı mesajı: "Yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanındayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki İç Kale Müze Kompleksi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen "Aile Şenliği"ne katıldı.

Aileler için verilen yemeğe katılan Göktaş, yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye genelinde aile değerlerini korumak ve güçlendirmek adına pek çok adım attıklarını söyledi.

"YUVA KURMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZİN YANINDA OLDUK"

18 ile 29 yaş arasında evlenmek isteyen çiftlere evlilik kredisi sunduklarını anımsatan Göktaş, yuva kurmak isteyen gençlerin ve çocuk sahibi her ailenin yanında olduklarını söyledi.

"İlk çocuğunu yapan ailemize tek seferlik 5 bin liralık bir destek, ikinci çocuğumuzu ve sonraki çocuklar için aile çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar düzenli bir destek mekanizmasını hayata geçirdik." diyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Burada bu güzel programda da hem koruyucu ailelerimiz var, kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ay 30 Haziran, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Koruyucu Aile Günü aynı zamanda. Dolayısıyla burada çocuklarımıza yuva sıcaklığı, ev sıcaklığı sunan ve çocuklarımızın gerçek potansiyelini dışarıya yansıtmaya vesile olan bütün koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada aynı zamanda engelli kardeşlerimiz var. Ailelerinin azimlerini, onların yanında olmalarını ve engelleri aşma yollarını hep beraber yürüttüğümüz bütün projelerde kendi potansiyellerini keşfettiklerini görüyoruz."

Ailenin en güçlü değer olduğunu vurgulayan Göktaş, "En zorlu zamanlarımızda kime sığınırız? Ailemize sığınırız. Zor zamanlarda kime telefon ederiz? Annemize, babamıza, kardeşimize. Dolayısıyla biz, güçlü ailelerden güç bulan bir milletiz. Hem Milli Mücadele'de hem Kurtuluş Savaşı'nda hem pandemide hem depremde, en zor dönemlerimizde Türk toplumu her zaman ailesinden güç almıştır." ifadelerini kullandı.