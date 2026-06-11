Bakan Güler, Ukrayna Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler, Ukrayna Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
AA

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, bugün Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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