Bakan Memişoğlu'ndan Türkiye yüzyılı vurgusu: "Sağlık teknolojisi üreten bir merkez olacağız"

24 YILDA TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA ÇAĞ ATLADI

Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarıda ülkedeki beşeri sermayenin de önemli rolünün olduğunu belirterek, "Bizler, sağlıkçılar, insanları iyileştirmek ve onlara iyilik etmek, onlara şifa vermek için çalışan insanlarız. Doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan sağlık yöneticilerine herkesin bu konudaki çabası için teşekkür ediyoruz." dedi.

"Biz, insanı geliştireceğiz, insanı değerli kılacağız, o da insanlara iyilik yapacak. Sağlık böyle bir şeydir." ifadelerini kullanan Memişoğlu, sağlık eğitiminde bilgi, yetenek ve uygulamanın birlikte güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Sizlerin bizden daha iyi olmasını istiyoruz. Bizden daha iyi eğitim almanızı, daha bilgili ve daha yeterli olmanızı arzu ediyoruz çünkü sizler, bizden daha iyi olacaksınız ki bu ülkenin gelişimini hep birlikte sağlayalım." diye konuştu.