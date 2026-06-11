Bozbey’e 402 yıl hapis istemi
BURSA'DA suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 862 sayfalık detaylı iddianame hazırlandı. İddianamede CHP'li Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi.