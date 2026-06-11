Buca’da koltuk kavgası
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de koltuk kavgası başladı. Yarın meclis toplantısında yapılacak oylama öncesi oturumda oy kullanacak 25 meclis üyesinden 10'u adaylığını açıklayınca CHP İzmir'de deyim yerindeyse olağanüstü hal ilan edildi. Menemen'de Başkanlığı AK Parti'ye kaptıran CHP, benzer bir olayın Buca'da da yaşanmaması için meclis üyelerini yakın markaja aldı. Meclis üyeleri ile yapılan görüşmelerin ardından 10 olan aday sayısı 5'e indirilebildi. Seçim öncesi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün meclis üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi.