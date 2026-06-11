Bütçe var hizmet yok

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve İstanbul'un 39 ilçesindeki teşkilatların katılımıyla yürütülen "#İstanbulYönetilemiyor" sosyal medya çalışması, Türkiye gündemine oturdu. İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, şehrin temel sorunlarına dikkat çekildi. Çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi. Başkan Özdemir paylaşımında, "İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı. Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi. Trafikte geçirilen sürenin ailelerden ve sosyal hayattan çalınan zaman olduğu vurgulanırken, şehirdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığı ifade edildi. Deprem gerçeğinin İstanbul'un en önemli gündem maddesi olduğuna işaret edilen çalışmada, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği ve riskli yapı stokunun yeterli hızda yenilenemediği yönündeki eleştiriler dile getirildi. Çevre ve şehircilik başlığında ise kentin yeşil dokusunun korunması, ağaçların ve doğal alanların geleceğe taşınması gerektiği vurgulanırken; mezarlıklardaki bakım ve temizlik eksikliklerinin de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde gündeme getirildiği belirtildi.