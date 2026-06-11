CHP’li 9 vekile ihraç talebi

Mutlak butlan kararından bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de beklenen gelişme dün yaşandı. 4 saatlik kritik MYK'dan Özgür Özel'e yakın 9 milletvekiline "kırmızı kart" çıktı. Tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasında CHP'nin mevcut grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır da yer aldı. TBMM krizi sonrası disiplin kararlarının MYK'dan oybirliği ile çıktığı açıklandı. Karar, parti tüzüğünün 63/5 maddesi tarafından MYK'ya verilen yetkiyle alındı.

'PARTİYİ ARINDIRMAK İÇİN...'

Kritik MYK sonrası disipline sevk edilen isimleri tek tek açıklayan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Mutlak butlan davasına konu teşkil eden, partinin bu bela ile ilişkilendirilmesine neden olan, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan ve iddianamelere konu olan arkadaşlarımız hakkında bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oybirliği ile alınmıştır" ifadelerini kullandı. Sarı ayrıca, "9 arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edilmiş bulunuyor. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir" bilgisini paylaştı.

İŞTE O İSİMLER

İhracı talep edilen isimler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Bu arada disipline sevk edilen 9 isim arasında 4 PM üyesi de yer alıyor. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat haklarındaki tedbir kararı sebebiyle bugünkü PM toplantısına katılamayacak. Söz konusu kararın PM'deki dengeler açısından kritik olduğu vurgulanıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında da benzer bir adımın atılıp atılmayacağı sorulan Müslim Sarı, "Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" dedi. Disiplin kararları CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.