CHP'nin "128 milyar dolar" yalanı bir kez daha çöktü! AYM'den Berat Albayrak kararı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarihi bir karara imza atarak CHP’nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi.
Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü "128 milyar dolar" iftirası, yargı organlarının ardı ardına verdiği kararlarla tamamen boşa çıktı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesinin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek, eski Bakan Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti.
AYM Birinci Bölümü, kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videodaki üslup ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını açıkça aştığına dikkat çekerek, Berat Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarının hukuk düzeni tarafından korunması gerektiğine karar verdi.
CHP'YE 40 BİN LİRALIK CEZA
Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu.
Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin gerçekleştirdiği bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme, söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek, ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.
İSTİNAF BAŞVURUSU HUKUKİ DAYANAK BULUNAMADIĞI İÇİN REDDEDİLDİ
İlk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde, paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi.
Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, 22 Haziran 2022 tarihinde verdiği kararla CHP'nin istinaf talebini esastan ve kesin olarak geri çevirdi. İstinaf dairesinin gerekçesinde, dava konusu video paylaşımında Berat Albayrak hakkında kesin yargı bildiren ağır ithamlarda bulunulduğu, fakat CHP'nin bu iddiaları destekleyecek nitelikte hiçbir resmi veri, mahkeme kararı ya da somut delil ortaya koyamadığı açıkça kayda geçirildi.