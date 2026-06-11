CHP'nin "128 milyar dolar" yalanı bir kez daha çöktü! AYM'den Berat Albayrak kararı

Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü "128 milyar dolar" iftirası, yargı organlarının ardı ardına verdiği kararlarla tamamen boşa çıktı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesinin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek, eski Bakan Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti.

AYM Birinci Bölümü, kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videodaki üslup ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını açıkça aştığına dikkat çekerek, Berat Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarının hukuk düzeni tarafından korunması gerektiğine karar verdi.