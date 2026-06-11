Deniz taksi hayal oldu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2 yılı aşkın görev süresi içinde İzmirlilere seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmadı. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Tugay'ın seçim meydanlarında İzmirlilere yaptığı vaatleri yerine getirmemesi tepki çekiyor.

'CHP BELEDİYECİLİĞİ BU'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, seçim döneminde vaat edilen ancak aradan geçen zamana rağmen hayata geçirilemeyen deniz taksi projesi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Saygılı, Tugay'ın hem Karşıyaka Belediye Başkanlığı hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dönemlerinde verdiği sözleri hatırlattı. Saygılı, "CHP belediyeciliğinde vaat var, icraat yok! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkan adaylığı döneminde ilk 180 gün içerisinde hayata geçireceğini duyurduğu Deniz Taksi projesini aradan geçen 798 güne rağmen hâlâ hayata geçiremedi. Üstelik Sayın Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de Şubat 2020'de yaptığı açıklamada Deniz Taksi uygulamasının aynı yılın Haziran ayında hizmete başlayacağını ilan etmişti. Ancak ortada ne Deniz Taksi var ne de verilen sözlerin gerçeğe dönüşmüş hali" dedi.