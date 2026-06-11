Kızılay’ın şefkat eli cezaevlerinde

Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay işbirliğinde 2020'den bu yana 56 ceza infaz kurumunda 20 bin 995 hassas grup hükümlü ve tutukluya sosyal ve maddi destek sağlandı. İşbirliği süresi 5 yılın ardından 1 yıl uzatıldı. Çocuk ve genç hükümlülerin aile bağlarını koparmamak için 26 kurumda KİOSK görüntülü görüşme sistemi kuruldu; 5 yılda 10 bin 632 çocuk aileleriyle görüşebildi. 0-6 yaş arası çocuklar için 13 kurumda çocuk dostu alan, oyun alanı ve kreşler oluşturuldu, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlendi. Tarsus Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda berberlik ve aşçılık atölyeleri açıldı.

EĞİTİM DE VERİLDİ

2023-2025'te 10 Kızılay Kurumsal Giyim Yardımı Alanı kurularak tekstil desteği sağlandı. Yeni dönemde faaliyetler, görüntülü görüşme ücret desteği, dezavantajlı hükümlülere ayni yardım, mesleki atölyelerin yaygınlaştırılması ve Kızılay kurumsal giyim desteğini kapsayacak şekilde genişletildi. Cezaevi personeline de Kızılay uzmanları tarafından afet ve acil durum eğitimleri verilecek.