Manisa’da 2 gözaltı daha

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında CHP'li Şehzadeler Belediyesi İştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ve tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gözaçan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bu arada, Cem Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öne sürüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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