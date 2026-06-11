Mehmetçik her durumda hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde olduğu gibi yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde de verilebilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu İnsani Yardım Tatbikatı'nda dünyaya gösterdi.

Tatbikat, 7-11 Haziran 2026 tarihleri arasında, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, Ankara'da Şehit Üsteğmen Hasan ŞAHAN Kışlası'nda icra edildi. Tatbikatın dün gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'ne Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika, Pakistan olmak üzere 5 ülke katıldı. Tatbikatta, 658 personel, 10 arama köpeği ve 101 araç görev yaptı.

Tatbikatta, afet ve acil durumlarda tugayın insani yardım faaliyetlerini, mevcut mevzuat dâhilinde, kendi imkânları nispetinde ve mülki makamların yapacağı faaliyetlere destek sağlamak ve tevdi edilen tüm görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek hedeflendi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, dün gerçekleştirildi Seçkin Gözlemci Günü'ne 5 ülkeden (Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika, Pakistan) katılım oldu.

Tatbikat senaryosunda ilk olarak hafif seviye arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini aldı. Helikopterle enkaz bölgesinin havadan keşfi yapıldı. Dağda Arama Kurtarma (DAK) timleri arazi arama maksadıyla indirildi. Arama köpekleri bölgeye sevk edildi. Kayıp afetzedelerin bulunarak helikopterle tahliye edildi. Özel İstihkam Tabur Komutanlığı, afet bölgesinde kapanan yolları açtı. Ağır seviye arama kurtarma ekipleri karayoluyla intikal etti. AFAD saha koordinasyon merkezi devreye girdi. HAZMAT/KBRN unsurları gaz kaçağı ve tehlikeli madde taraması yaptı. Mahsur kalan afetzede kurtarıldı. Sesli arama yapıldı. Arama köpekleri enkazda canlı tespit etti. Hassas dinleme cihazları ve arama kamerası kullanıldı ve Searchcam ile enkaz içi görüntüleme yapıldı.