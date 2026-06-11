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  • SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Adana il teşkilat organları feshedilmiştir

SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Adana il teşkilat organları feshedilmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Adana il teşkilat organları feshedilmiştir
DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

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#MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ #ADANA

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