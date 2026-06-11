SON DAKİKA… Uyuşturucu operasyonunda CHP’li Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker de listede: Babasının evine sığındı
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 isim hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de listede olduğu öğrenildi. Ancak adresinde bulunamayan Beker’in milletvekili babasının evine sığındığı tespit edildi.
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
12 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI
Şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Yaşar İpek, şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Enis Arıkan, fenomenler Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Berdan Mardini, yönetmen Murat Saygı, yönetmen Mehmet Cem Karcı, iş insanı Emre Tari, modacı Tolga Çam, manken Tessy Ramos Correia, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, borsacı Ferhan Kaya, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, Reyhan Küçükyeğen, Enis Ahmet Onat, Hasan Vatan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci gözaltı kararı verilen isimlerdi.
GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN BABASININ EVİNE SIĞINDI
Soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gölbaşı Tulumtaş'taki adresinde arama yapılan Beker'in dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in konutunda saklandığı tespit edildi.